Корреспондент «Газеты.Ru» выяснил, как бюджетно отдохнуть в самом дорогом городе мира — Гонконге

«Чунцинские особняки» печально знамениты как прибежище нелегальных мигрантов, наркоторговцев и контрабандистов. Здание держат индусы, первые этажи занимают дешевые лавки и кафешки — один в один наш Севастопольский рынок или почивший «Черкизон». Однако изнутри «особняки» куда больше и запутаннее. Пять бетонных блоков по 17 этажей, соединенных кучей входов-выходов и внутренних двориков. Популярная байка гласит, что в свое время каждый пятый мобильник, проданный в Африке, прошел через это место. На англоязычных форумах туристы до сих пор пугают друг друга историями о том, что на общих лестницах между этажами можно увидеть «брызги крови» и проституток. За границей «особняки» стали известны после того, как в 90-х режиссер Вонг Карвай снял их в культовом фильме про Гонконг «Чунгкингский экспресс».