Нанкинская резня началась 13 декабря 1937 года

Не могло не сказаться также отношение к солдатам в японской армии, которые имели статус чуть выше животных. Материальное обеспечение было самым низким приоритетом командования: их осознанно держали впроголодь в даже в мирное время, поскольку воином должен двигать дух, а не желудок. Для стимуляции духа офицеры непрерывно пускали в ход палки. Избиения были не отмеренным наказанием, назначенным по итогу разбирательства, а рядовой мерой воздействия, чтобы внушать солдатам страх перед вышестоящими. Главной тактикой японской пехоты были атаки человеческими волнами, заботы о раненых почти не существовало, а смерть в целом не была трагедией. А раз даже с собственными солдатами японская армия обращалась как с дешевым расходным материалом, — с чего бы ей заботиться о благополучии населения противника? Напротив, для солдат казни и издевательства над кем-то другим были отдушиной от непрерывных тягот и унижений.