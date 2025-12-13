В ЕС подготовили специальные правила общения с российскими дипломатами: вот что можно и нельзя делать

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) разослала «инструкции по общению с дипломатами РФ» в постпредства при ООН в Женеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатического источника.
ЕСВС дал инструкции постпредству Евросоюза при ООН в Женеве, которые распространили в другие миссии. Документ содержит рекомендации по общению с российскими дипломатами, включая избегание мероприятий с их участием и, если вы на таком мероприятии, не попадаться на камеру вместе с ними.
Это уже второй документ ЕСВС. Российские дипломаты столкнулись с ограничениями: им перестали подавать руки и попросили покинуть мероприятие, организованное другой дипмиссией.
Ранее KP.RU сообщил, что российские дипломаты столкнулись с новыми санкциями и ограничениями. Теперь, по требованию ЕС, они должны за сутки отправлять уведомление для поездки в одну из стран альянса. Также российские дипломаты в столицах ЕС должны уведомлять принимающие страны о планах посетить третьи государства. Чехия продвигала эту инициативу, но она не принималась из-за вето Венгрии.