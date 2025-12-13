Ричмонд
Волгоградцу выплатили страховку за разрушения от беспилотника

Житель Кировского района Волгограда получил страховое возмещение на сумму 79,5 тыс. рублей за повреждение квартиры в результате атаки БПЛА.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

В ночь на 6 ноября 2025 года 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова во время атаки вражеских беспилотников взрывной волной и фрагментами БПЛА в квартире застрахованного были повреждены балконные окна, двери и остекление. В этом же здании пострадало не менее пяти квартир, а выбитые стекла зафиксированы и в соседних домах.

Как рассказали в компании-страховщике, уже на следующее утро сотрудники связались с клиентом, согласовали дату осмотра квартиры. Сумма страхового возмещения составила 79,5 тыс. рублей.

Как отметили в страховой компании, этот случай не является единичным. Ранее, в ноябре, в рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области был зафиксирован аналогичный страховой случай: в результате падения и взрыва БПЛА пострадал частный дом. Владелец получил компенсацию в размере 73 тыс. рублей за поврежденную кровлю, отделку и остекление летней кухни.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
