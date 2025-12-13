Ричмонд
В Омске зафиксировано кратковременное превышение ПДК оксида углерода

Экологический мониторинг сообщил о загрязнении на автоматизированном посту на улице 10 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

12 декабря на региональном автоматизированном посту наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенном по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 217, зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода.

Согласно данным мониторинга, с 17:20 до 17:40 уровень загрязнения составил 14,9 мг/м³, что превышает норму в 2,98 раза.

По результатам анализа установлен перечень потенциальных источников выбросов. Информация направлена в надзорные органы для проведения проверок и принятия мер в рамках их полномочий.

На остальных автоматизированных постах наблюдения в регионе превышений ПДК по контролируемым веществам не зарегистрировано.

Ранее мы писали, что ТГК-11 представила успешный опыт применения золошлаков на совещании Минэнерго РФ.