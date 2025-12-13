Ричмонд
Над Ростовской областью сбиты четыре беспилотника

Над севером Ростовской области нейтрализовали четыре БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 декабря российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе ночного дежурства перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сводке военного ведомства, всего за прошедшие сутки над территорией России был нейтрализован 41 украинский беспилотник в разных регионах страны. Основная часть — 28 БПЛА — была сбита над Саратовской областью. Еще по четыре аппарата уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Республикой Крым, один — над Волгоградской областью.

Ранее о ситуации в регионе информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, силами ПВО была отражена атака беспилотников по северу области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил глава региона.

