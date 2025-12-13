Как американец нашёл свою душу в России: откровение учёного Уильяма Брумфилда

Учёный вспомнил, как создавал свою первую книгу «Золото в лазури», посвящённую тысяче лет русской архитектуры. По его словам, издание в США далось нелегко, и ему пришлось «использовать Гарвард», где он преподавал в 1970-х. Работа над книгой стоила ему должности, но открыла путь к сотрудничеству с национальной галереей искусств. Следующие его труды стали бестселлерами и вошли в число наиболее значимых исследований по русской архитектуре.