Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Настоящий подарок»: ученый из США рассказал, в чем ему помогала Россия

Брумфилд рассказал, что РФ помогла ему осознать себя.

Источник: Комсомольская правда

Уильям Брумфилд, американский исследователь русской архитектуры, рассказал, как Россия помогла ему осознать себя. Его слова передает РИА Новости.

Сообщается, что Брумфилд выступил с лекцией в посольстве России в Вашингтоне. Там он выразил благодарность РФ и рассказал о «настоящем подарке» от русской культуры.

«Россия и русская культура помогли мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок, и я возвращаю его миру», — резюмировал американский ученый в своем докладе.

Ранее KP.RU сообщил, что отношение к России в США изменилось с приходом к власти президента Дональда Трампа. Вашингтон также хотел изменить отношение к Москве и у ЕС. В начале наблюдалась смена риторики, но потом альянс начал выступать против США. Напомним, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, по приезду в Москву стал восхищаться столицей РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше