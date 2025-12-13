Уильям Брумфилд, американский исследователь русской архитектуры, рассказал, как Россия помогла ему осознать себя. Его слова передает РИА Новости.
Сообщается, что Брумфилд выступил с лекцией в посольстве России в Вашингтоне. Там он выразил благодарность РФ и рассказал о «настоящем подарке» от русской культуры.
«Россия и русская культура помогли мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок, и я возвращаю его миру», — резюмировал американский ученый в своем докладе.
Ранее KP.RU сообщил, что отношение к России в США изменилось с приходом к власти президента Дональда Трампа. Вашингтон также хотел изменить отношение к Москве и у ЕС. В начале наблюдалась смена риторики, но потом альянс начал выступать против США. Напомним, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, по приезду в Москву стал восхищаться столицей РФ.