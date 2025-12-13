«Настоящий подарок»: ученый из США рассказал, в чем ему помогала Россия

Ранее KP.RU сообщил, что отношение к России в США изменилось с приходом к власти президента Дональда Трампа. Вашингтон также хотел изменить отношение к Москве и у ЕС. В начале наблюдалась смена риторики, но потом альянс начал выступать против США. Напомним, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, по приезду в Москву стал восхищаться столицей РФ.