Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21-летний парень разбился насмерть в страшном ДТП в Башкирии

В Башкирии 21-летний водитель «Октавии» погиб при ДТП с большегрузом.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГАИ.

Авария случилась в шестом часу утра на 10 километре автодороги Магнитогорск — Аэропорт. 21-летний водитель на «Шкоде Октавия», двигаясь со стороны села Аскарово, не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом «Скания».

Парень от полученных травм скончался до приезда медиков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.