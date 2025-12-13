21-летний парень разбился насмерть в страшном ДТП в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГАИ.
Авария случилась в шестом часу утра на 10 километре автодороги Магнитогорск — Аэропорт. 21-летний водитель на «Шкоде Октавия», двигаясь со стороны села Аскарово, не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом «Скания».
Парень от полученных травм скончался до приезда медиков.
