Раскрыто, что миома повышает риск болезней сердца у женщин

Женщины с диагнозом миома матки сталкиваются с существенно повышенной угрозой сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые по итогам масштабного десятилетнего наблюдения.
В ходе исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association (JAHA), были проанализированы медицинские данные 2,7 млн женщин среднего возраста около 41 года. На протяжении 10 лет специалисты фиксировали случаи инфарктов, инсультов и заболеваний периферических артерий, сопоставляя их с уже имеющимися диагнозами.
Особое внимание было уделено миоме матки — доброкачественному новообразованию, которое к 50 годам выявляется у большинства женщин и при этом остается недостаточно изученным с точки зрения отдаленных последствий для здоровья.
Результаты показали заметную разницу. За период наблюдений хотя бы одно серьезное сердечно-сосудистое событие перенесли 5,4% женщин с миомой. Среди участниц без этого диагноза показатель составил 3%. В целом наличие миомы увеличивало долгосрочный риск болезней сердца и сосудов более чем на 80%.
Наиболее тревожная картина зафиксирована у женщин младше 40 лет. В этой группе вероятность сердечно-сосудистых патологий возрастала более чем в 3,5 раза. При этом повышенный риск сохранялся даже спустя 10 лет после выявления миомы.
Исследователи указывают, что миома и заболевания сердца могут иметь общие биологические механизмы. Среди возможных факторов называют хроническое воспаление, разрастание гладкомышечной ткани и накопление соединительной ткани в организме.
Авторы работы подчеркивают, что выводы требуют дальнейшего подтверждения. Вместе с тем уже сейчас делается вывод о том, что диагноз миома матки может служить важным сигналом для ранней оценки сердечно-сосудистых рисков, даже при отсутствии других очевидных симптомов.
