Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

Резкое падение температуры вызвал холодный атмосферный фронт, который пересёк центральные области Европейской России. Если утром в пятницу в столице было около +5°, то к 16 часам столбики термометров опустились ниже нуля, а в ночь на субботу на ВДНХ зафиксировали −5,8°. Этот показатель побил предыдущий рекорд сезона от 16 ноября (-4,3°). На других станциях в городе было немного теплее, от −5,0° до −5,4°, а в Новой Москве температура также достигла −5,8°. Самым холодным местом в Подмосковье стала Шаховская с −6,6°.