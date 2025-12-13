«Вдовице приготовиться»: адвокат семьи Тиммы получила доступ к телефону умершего

Почти год спустя после смерти Тиммы адвокат семьи Маргарита Гаврилова продолжает противостояние с его бывшей женой Анной Седоковой. По позиции семьи, имущество спортсмена должно перейти его сыну от первого брака с Саней Ошей — Кристиану, тогда как Седокову обвиняют в незаконном присвоении наследства.