Минпросвещения объявило даты новогодних каникул у школьников

Напомним, что грядущий новогодний сезон 2026 года обещает россиянам беспрецедентно долгий и непрерывный отпуск. Жители страны будут отдыхать 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно. Это самые продолжительные каникулы за последние несколько лет, которые существенно повлияют на планы миллионов людей.