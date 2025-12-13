Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Согласно прогнозу синоптика, в течение дня существенного повышения температуры не ожидается из-за порывистого северо-западного ветра, и она составит всего 1−2 градуса тепла. В последующие дни похолодание усилится: в ночь на воскресенье в Москве прогнозируется от минус 6 до минус 8 градусов, а по области — от минус 6 до минус 11. В ночь на понедельник температура может упасть до минус 9 — минус 11 градусов в столице и до минус 8 — минус 13 в Подмосковье. Однако, со вторника, по информации Леуса, в регион придет потепление, которое продержится как минимум до середины следующей недели.