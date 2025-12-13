Ричмонд
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в Москве ночью опустилась до минус 5,8 градуса.

Источник: Аргументы и факты

Минувшая ночь в Москве отметилась рекордным снижением температуры с момента наступления климатической зимы. Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус поделился этой информацией в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, резкое падение температуры было вызвано перемещением холодного атмосферного фронта с севера на юг через центральные области европейской части России. Согласно его сведениям, после утренних пяти градусов тепла, к 16:00 в столице температура опустилась ниже нуля, а минимальное значение ночью на метеостанции ВДНХ достигло отметки в минус 5,8 градуса, став самым низким с начала осенне-зимнего периода.

Леус также отметил, что наиболее низкая температура в Московской области была зарегистрирована в Шаховской, где столбик термометра показал минус 6,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптика, в течение дня существенного повышения температуры не ожидается из-за порывистого северо-западного ветра, и она составит всего 1−2 градуса тепла. В последующие дни похолодание усилится: в ночь на воскресенье в Москве прогнозируется от минус 6 до минус 8 градусов, а по области — от минус 6 до минус 11. В ночь на понедельник температура может упасть до минус 9 — минус 11 градусов в столице и до минус 8 — минус 13 в Подмосковье. Однако, со вторника, по информации Леуса, в регион придет потепление, которое продержится как минимум до середины следующей недели.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что с 15 по 21 декабря москвичей ждет снег с дождем.