Малахов рассказал о печали дочери Киркорова на своём «дне рождения среди скуфов»

Напомним, что дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории совсем недавно исполнилось 14 лет. Ранее Life.ru рассказывал, что свой день рождения она проведёт в узком семейном кругу, поскольку она сама того пожелала. Кстати, девочка обиделась, что отец подарил своей подруге дорогой брендовый клатч, который она хотела себе, после чего они даже не общались несколько дней.