В Ростове машина сбила 14-летнего пешехода

12 декабря на улице Портовой города Ростова-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом проинформировали в донской Госавтоинспекции.
Согласно информации, в шесть часов вечера 37-летний водитель автомобиля BMW X3 совершил наезд на 14-летнего подростка. Юный пешеход переходил улицу вне зоны разрешенного перехода, несмотря на наличие вблизи обозначенной «зебры».
После столкновения с машиной получивший травмы подросток был немедленно доставлен врачам для оказания медицинской помощи.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все детали случившегося. В региональной Госавтоинспекции обратили внимание на необходимость пересекать проезжую часть исключительно в предусмотренных для этого местах.
