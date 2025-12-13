Топ-5 главных новостей в Молдове 13 декабря 2025: Почему компенсации за «коммуналку» в Молдове — это кредиты, их надо будет вернуть; нет покупателей — продавцы Центрального рынка Кишинева увольняю

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 13 декабря 2025:
1. Элементарный обман: Компенсации за отопление — это кредиты, и деньги придется возвращать — это не помощь, а кабала, но даже их не хватит, чтобы выжить.
2. Из-за отсутствия покупателей продавцы Центрального рынка массово увольняются: «Тут уже ничего нельзя заработать, все идут в супермаркеты, стараются экономить, чтобы оплатить коммуналку» — что почем.
3. Репрессии против неугодных продолжаются: Примар с севера Молдовы рассорившейся с Майей Санду и ПАС, вдруг оказался нечист на руку — город может остаться без руководства.
4. Почти как в сказке — в декабре расцвели фиалки: В Молдове сохраняется аномальная для зимы погода до +8, будет ли снег к Новому году — что говорят синоптики.
5. В одной из гостиниц Молдовы нашли сумку с 10 кг наркотиков на 5 млн леев: Ее оставила иностранка.
