Топ-5 главных новостей в Молдове 13 декабря 2025: Почему компенсации за «коммуналку» в Молдове — это кредиты, их надо будет вернуть; нет покупателей — продавцы Центрального рынка Кишинева увольняю

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 13 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 13 декабря 2025:

1. Элементарный обман: Компенсации за отопление — это кредиты, и деньги придется возвращать — это не помощь, а кабала, но даже их не хватит, чтобы выжить.

2. Из-за отсутствия покупателей продавцы Центрального рынка массово увольняются: «Тут уже ничего нельзя заработать, все идут в супермаркеты, стараются экономить, чтобы оплатить коммуналку» — что почем.

3. Репрессии против неугодных продолжаются: Примар с севера Молдовы рассорившейся с Майей Санду и ПАС, вдруг оказался нечист на руку — город может остаться без руководства.

4. Почти как в сказке — в декабре расцвели фиалки: В Молдове сохраняется аномальная для зимы погода до +8, будет ли снег к Новому году — что говорят синоптики.

5. В одной из гостиниц Молдовы нашли сумку с 10 кг наркотиков на 5 млн леев: Ее оставила иностранка.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).

Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.

Бывший премьер Дорин Речан, обещавший в политику не лезть, а вернуться в бизнес, стал специальным эмиссаром Майи Санду (далее…).

В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.

Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
