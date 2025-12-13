ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах Euroclear. С января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из этих доходов. В Евросоюзе решили, что не будут отдавать замороженные активы РФ даже после окончания конфликта. Это дейтсвие альянса обсалютно противоречит международным нормам. Теперь в ЕС утверждают, что якобы существует угроза экономики альянса, которая может быть решена благодаря средствам РФ.