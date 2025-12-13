Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.
«ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Россия полностью не выплатит репарации Украине за причиненный ущерб», — говорится в сообщении от представителя ЕК.
Еврокомиссия предлагает использовать российские активы для кредита Украине в размере 185−210 миллиардов евро, который будет возвращен после конфликта и в случае выплаты Москвой репараций. МИД РФ считает эти идеи нереалистичными и обвиняет Брюссель в краже российских активов.
В Кремле не раз отмечали, что обязательно ответят на незаконные действия европейских политиков по изъятию замороженных активов. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что очевидно, что после заявлений и действий ЕС в отношении активов России становится понятно — средства любых компаний, даже иностранных, которые находятся в банках ЕС, не в безопасности. Это решение Брюсселя может сильно ударить по его репутации.
Недавно сообщалось, что не все страны ЕС хотят быть причастны к «воровству» того, что по праву принадлежит России. Так, Бельгия выступает против этого. Там опасаются, что изъятие активов РФ приведет к затяжным судам. Также Брюссель требует остальные страны ЕС ответят солидарно в случае изъятия активов РФ. Но Франция отказалась предпринимать какие-то действия по деньгам Москвы, которые находятся в ее банках.
ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах Euroclear. С января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из этих доходов. В Евросоюзе решили, что не будут отдавать замороженные активы РФ даже после окончания конфликта. Это дейтсвие альянса обсалютно противоречит международным нормам. Теперь в ЕС утверждают, что якобы существует угроза экономики альянса, которая может быть решена благодаря средствам РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен настаивает на дальнейшем изъятии активов РФ якобы для передаче их Киеву. Председатель ЕК заявила, что речь идет о репарационном кредите для присвоения активов РФ с целью передачи средств Украине.