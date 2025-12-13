Власти Петербурга усилят рейды в ответ на «теневые» выступления уличных музыкантов

Согласно действующим правилам, музыканты должны заранее подавать в комитет перечень песен для согласования. Выступления рядом с социальными и религиозными объектами проходят без звукоусиления, на других точках разрешена аппаратура средней мощности. Рассмотрение «тихой» заявки занимает до 3 дней, «громкой» — до 5 дней. Артисты даже ставят таймеры, чтобы ровно в полночь занять нужную точку в онлайн-системе.