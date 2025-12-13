Ричмонд
Женщина погибла, 8-летний ребенок чудом выжил: в Башкирии сообщили о еще одной смертельной аварии

Женщина погибла и 8-летний ребенок попал в больницу после ДТП в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксировали еще одно смертельное ДТП с большегрузом — оно случилось в Краснокамском районе вечером 12 декабря.

По данным региональной ГАИ, на 44 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «Тойота Авео» и встречный «МАН».

В результате ДТП 54-летняя женщина, сидевшая за рулем легковушки, погибла до приезда скорой медицинской помощи. Её 8-летнего пассажира, а также 53-летнего водителя большегруза с различными травами увезли на скорой помощи в больницу.

