В Ростовской области за сутки ликвидированы девять техногенных пожаров

Спасательные формирования оперативно справились с рядом происшествий на территории Ростовской области 12 декабря, включая девять техногенных пожаров. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения были задействованы для ликвидации последствий различных инцидентов. Всего было потушено девять возгораний, отнесенных к категории техногенных.
Кроме пожаров, в этот же период было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, на которые также выезжали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Для ликвидации всех последствий и проведения аварийно-спасательных работ было привлечено 108 человек личного состава и 27 единиц специальной техники.
