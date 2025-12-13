Преподаватель из Омска лишилась 2,3 млн рублей, поверив в «безопасный счет»

Напомним, что с 1 сентября 2025 года на портале «Госуслуги» доступна функция самозапрета на оформление новых сим-карт — мера, направленная на защиту персональных данных. Оформить запрет можно онлайн в разделе «Сим-карты» или лично в МФЦ. Отменить его возможно только при личном обращении в МФЦ. Также рекомендуется регулярно проверять, какие номера зарегистрированы на ваше имя, и при смене оператора связи отвязывать старый номер от всех аккаунтов, особенно от банковских приложений.