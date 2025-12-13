Преподаватель из Омска лишилась 2,3 млн рублей, поверив в «безопасный счет»

По данным прокуратуры Омской области, в 2025 году зарегистрировано 4 797 случаев хищений с использованием IT-технологий. Совокупный ущерб, установленный по уголовным делам, превысил 1,57 млрд рублей.
Особое внимание правоохранителей привлек случай с участием преподавателя медицинского колледжа. 10 декабря она обратилась в полицию, сообщив, что накануне получила письмо о «взломе» личного кабинета на портале «Госуслуги». Следуя инструкции, женщина позвонила по указанному номеру, где ей представились «сотрудником Центрального банка». Ей заявили, что от ее имени якобы оформлена доверенность на распоряжение имуществом и банковскими счетами.
Под предлогом защиты сбережений мошенники убедили пострадавшую перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Женщина перевела более 2,3 млн рублей — средства, полученные от продажи квартиры.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Прокуратура Омской области напоминает: «безопасного счета» не существует — это выдумка мошенников. Сотрудники банков, Министерства обороны и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам и не просят перевести деньги. Списание средств невозможно без личного согласия владельца счета. При малейших подозрениях следует немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года на портале «Госуслуги» доступна функция самозапрета на оформление новых сим-карт — мера, направленная на защиту персональных данных. Оформить запрет можно онлайн в разделе «Сим-карты» или лично в МФЦ. Отменить его возможно только при личном обращении в МФЦ. Также рекомендуется регулярно проверять, какие номера зарегистрированы на ваше имя, и при смене оператора связи отвязывать старый номер от всех аккаунтов, особенно от банковских приложений.
Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на манипуляции под видом заботы о безопасности.
Ранее мы писали, что омичка лишилась более 7 миллионов рублей, поверив в «доверенность на украинца».