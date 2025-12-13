Салат, без которого не наступит Новый год: тот самый нежный оливье по советским рецептам

Сегодня салат оливье по классическому рецепту с колбасой и огурцами кажется весьма незатейливым, хоть и праздничным блюдом. А когда-то он был вершиной гастрономического шика! В XIX веке шеф-повар Люсьен Оливье, владелец московского ресторана «Эрмитаж», создал своё творение: с рябчиками, раковыми шейками, каперсами и фирменным соусом, рецепт которого хранился в строжайшем секрете. Как писал Владимир Гиляровский в очерках «Москва и москвичи», «считалось особым шиком, когда обеды готовил француз Оливье, ещё тогда прославившийся изобретённым им салатом оливье, без которого обед не в обед и тайну которого он не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то».