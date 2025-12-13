13 декабря День горячего какао: 5 рецептов из СССР, которые вкуснее любого кофе из модной кофейни

Тринадцатого декабря весь мир отмечает один из самых уютных праздников зимы — День горячего какао. Этот напиток с бархатистой пенкой и волшебным ароматом знаком каждому, кто хоть раз держал в руках гранёный стакан в школьной столовой или детском саду. Традиция пить горячее какао пришла к нам из Центральной Америки, где ацтеки три с половиной тысячи лет назад считали какао-бобы священным даром богов и даже использовали их как валюту. В Европу напиток попал в XVI веке, а в СССР стал настоящим символом заботы о детском здоровье. Помните ту самую пенку на поверхности, которую нужно было сдуть? Оказывается, именно за эту воздушную пенку какао и ценится во всём мире — она появляется только при правильном приготовлении.