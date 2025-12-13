От картинга до Формулы 1: в Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards 2025

Свои чемпионские кубки получили и победители других гоночных чемпионатов, проводимых при поддержке FIA: Себастьен Ожье и Венсан Ланде (WRC), Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди (WEC), Оливер Роуленд (Формула E), Леонардо Форнароли (Формула 2), Рафаэль Камара (Международная Формула 3), Лукас Мораес и Эдуар Буланже (W2RX), Йохан Кристофферсон (WRX), чемпионы мира по картингу Ноа Баглин (OK-Junior), Тибо Рамаекерс (класс OK) и Сенна Ван Валстийн (KZ), чемпионы младших категорий WEC и WRC, а также региональных первенств Формулы 3 и Формулы 4.