Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 13 декабря ожидаются дождь, мокрый снег и метель

В Ростовской области ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 13 декабря прогнозируют сложные погодные условия. Как предупреждает региональное МЧС, в течение суток ожидают выпадение осадков и усиление ветра.

По данным ведомства, небо будет облачным с прояснениями. Ночью осадки возможны местами, а днем они охватят большую часть территории. Ожидаются небольшие и умеренные дождь, мокрый снег и снег.

Погода будет сопряжена с несколькими опасными явлениями. В ночные и утренние часы на отдельных участках вероятен гололед. Утром и до полудня в некоторых районах возможно налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. Местами, особенно на севере региона ночью и днем, прогнозируется метель. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер усилится до 8−13 метров в секунду юго-западный с переходами на северо-западный. В порывах его скорость может достигать 16−21 м/с, а на севере и востоке области — до 25 м/с.

Ночные показатели температуры составят от 0 до +5 градусов, на севере региона — до −5. Утром и днем температура опустится до 0…-5 градусов.

Спасатели призывают жителей области быть осторожными на улицах и дорогах, учитывая сложные погодные условия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.