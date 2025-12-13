В Ростовской области 13 декабря ожидаются дождь, мокрый снег и метель

Погода будет сопряжена с несколькими опасными явлениями. В ночные и утренние часы на отдельных участках вероятен гололед. Утром и до полудня в некоторых районах возможно налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. Местами, особенно на севере региона ночью и днем, прогнозируется метель. На дорогах ожидается гололедица.