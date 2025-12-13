В Ростовской области 13 декабря ожидаются дождь, мокрый снег и метель

В Ростовской области в субботу, 13 декабря прогнозируют сложные погодные условия. Как предупреждает региональное МЧС, в течение суток ожидают выпадение осадков и усиление ветра.
По данным ведомства, небо будет облачным с прояснениями. Ночью осадки возможны местами, а днем они охватят большую часть территории. Ожидаются небольшие и умеренные дождь, мокрый снег и снег.
Погода будет сопряжена с несколькими опасными явлениями. В ночные и утренние часы на отдельных участках вероятен гололед. Утром и до полудня в некоторых районах возможно налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. Местами, особенно на севере региона ночью и днем, прогнозируется метель. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер усилится до 8−13 метров в секунду юго-западный с переходами на северо-западный. В порывах его скорость может достигать 16−21 м/с, а на севере и востоке области — до 25 м/с.
Ночные показатели температуры составят от 0 до +5 градусов, на севере региона — до −5. Утром и днем температура опустится до 0…-5 градусов.
Спасатели призывают жителей области быть осторожными на улицах и дорогах, учитывая сложные погодные условия.
