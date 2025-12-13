В РФ суд признал недействительным вывод ИИ при рассмотрении уголовного дела

В Ростовской области суд приобщил к уголовному делу медицинский вывод нейросети, однако признал его несостоятельным. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Сообщается, что фигурант дела избил свою супругу и, согласно данным медосвидетельствования, разбил ей губу. При этом подсудимый с выводами не согласился, указав, что на самом деле просто сделал жест рукой в сторону потерпевшей.
После отказа в официальной экспертизе мужчина обратился к нейросети Perplexity AI, которая проанализировала изображения травм и сделала медицинские выводы. Так, нейросеть установила, что на фотографиях запечатлено не физическое повреждение, а герпес, кандидоз или другой воспалительный процесс.
Доводы искусственного интеллекта были приобщены судом, однако их признали несостоятельными. Мужчину приговорили к четырем месяцам исправительных работ условно. Также его обязали выплачивать ежемесячно в доход государства 5% заработной платы.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин назвал регулирование искусственного интеллекта важной и чрезвычайно сложной задачей.