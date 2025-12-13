Ричмонд
Свет отключили в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря

Предварительно, неполадки устранят к 17:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря 2025 года произошло около 13:20 по местному времени. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», бригада оперативно выехала на место, чтобы определить и устранить причину.

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря 2025.

— Под отключение попала часть домов на улицах 25 Октября, 3 Июля, Кожова, Коммунистическая, Красных Мадьяр, Провиантская, Седова, Советская, Трилиссера, — уточняют специалисты.

Ориентировочно, электричество вернется в дома к 17:00. Вот что известно про отключение света в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря 2025.

