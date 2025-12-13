Свет отключили в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря 2025 года произошло около 13:20 по местному времени. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», бригада оперативно выехала на место, чтобы определить и устранить причину.
Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря 2025.
— Под отключение попала часть домов на улицах 25 Октября, 3 Июля, Кожова, Коммунистическая, Красных Мадьяр, Провиантская, Седова, Советская, Трилиссера, — уточняют специалисты.
Ориентировочно, электричество вернется в дома к 17:00. Вот что известно про отключение света в Октябрьском районе Иркутска 13 декабря 2025.
