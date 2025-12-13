Дмитрий Лугин вошел в тренерский штаб «Амура» в Хабаровске

Хабаровский хоккей получил кадровое пополнение. Известный нападающий, воспитанник местной школы Дмитрий Лугин официально вошел в тренерский штаб клуба «Амур». Он стал помощником главного тренера команды Александра Андриевского. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дмитрий Лугин родился 1 апреля 1990 года и является воспитанником хабаровской хоккейной школы. Свою профессиональную карьеру он начинал в системе московского «Динамо», но настоящую известность получил, выступая именно за «Амур». За два сезона в составе «тигров» он показал отличную результативность, забросив 33 шайбы и отдав 59 голевых передач. Позже он играл в Континентальной хоккейной лиге за такие клубы, как «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь», проведя в сумме 552 матча и набрав 183 очка.
Карьера игрока у Лугина сложилась более чем достойно: он был признан лучшим новичком КХЛ в сезоне 2011/2012 и стал бронзовым призёром Кубка Гагарина. После завершения выступлений в 2022 году он прошел профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика хоккея» в Екатеринбургском институте физической культуры. Теперь его богатый опыт и глубокие знания будут направлены на развитие молодых игроков и помощь в достижении командой высоких результатов.