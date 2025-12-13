Дмитрий Лугин вошел в тренерский штаб «Амура» в Хабаровске

Дмитрий Лугин родился 1 апреля 1990 года и является воспитанником хабаровской хоккейной школы. Свою профессиональную карьеру он начинал в системе московского «Динамо», но настоящую известность получил, выступая именно за «Амур». За два сезона в составе «тигров» он показал отличную результативность, забросив 33 шайбы и отдав 59 голевых передач. Позже он играл в Континентальной хоккейной лиге за такие клубы, как «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь», проведя в сумме 552 матча и набрав 183 очка.