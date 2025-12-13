Биолог объяснила, защитит ли прививка от гриппа от гонконгского штамма

«Проблема в том, что в этом году мы не смогли предвидеть всех изменений, которые произошли в этом подтипе гриппа и, следовательно, не учли их при производстве вакцины», — подчеркнула собеседница Здоровья Mail.
Однако говорить о полной неэффективности вакцины в этом сезоне не следует, хотя её сила против H3N2 действительно оказалась ниже, отметила эксперт. По её словам, впереди ещё волны гриппа H1N1 и типа B, где прививка может показать свою эффективность, снижая заболеваемость в 2−4 раза, особенно среди уязвимых групп. Поэтому всем, кто ещё не успел вакцинироваться, следует это сделать.
Напомним, ранее в России была зафиксирована вспышка гонконгского гриппа. Вероятно, недуг не даст россиянам спокойно отдохнуть на новогодних праздниках. Примечательно, что рекомендованная ВОЗ вакцина не соответствует гонконгскому гриппу. К слову, гонконгский грипп поражает взрослых всего за пару часов.
