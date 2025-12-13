Бесплатные сеансы популярных фильмов проходят в Минске

В Минске 12 декабря стартовал Фестиваль российского кино, в рамках которого проходят бесплатные сеансы популярных фильмов, пишет ТАСС.
Фестиваль продлится по 14 декабря включительно. Всего в его программу включены шесть художественных фильмов. Начался фестиваль с показа военной драмы «Группа крови», основанной на реальных событиях, которые происходили в детском концентрационном лагере.
Программа кинопоказов предусматривает различные жанры кино — военно-исторический фильм, спортивная драма, а также семейное и детское кино. Минские зрители смогут увидеть также фильмы: «Первый на Олимпе» (13 декабря в 18.30), «Красный шелк» (13 декабря в 21.15), «Большое путешествие. Вокруг света» (14 декабря в 16.00), «Пророк. История Александра Пушкина» (14 декабря в 18.15) и «Любовь Советского Союза» (14 декабря в 21.15).
— Показы российских фильмов в сердце Беларуси стали доброй традицией, которая укрепляет дружбу братских народов, — сказала о фестивале министр культуры России Ольга Любимова.
Посмотреть фестивальное российское кино в кинотеатре «Москва» можно бесплатно, если заранее зарегистрироваться на сайте Роскино.
Тем временем БЖД запускает новогодние поезда с проводницами-Снегурочками.