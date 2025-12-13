В Ростовской области объявили предупреждение о резком похолодании и непогоде

МЧС России по Ростовской области предупредило жителей региона о значительном ухудшении погодных условий в ближайшие дни — 13 и 14 декабря.
По данным ведомства, ожидается резкое понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые явления, метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица.
Спасатели рекомендуют дончанам по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Также следует избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. МЧС призывает жителей области быть предельно внимательными и осторожными.
На случай чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
