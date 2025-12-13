Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили предупреждение о резком похолодании и непогоде

Жителям Ростовской области рекомендовали по возможности отказаться от поездок.

Источник: Комсомольская правда

МЧС России по Ростовской области предупредило жителей региона о значительном ухудшении погодных условий в ближайшие дни — 13 и 14 декабря.

По данным ведомства, ожидается резкое понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые явления, метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица.

Спасатели рекомендуют дончанам по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Также следует избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. МЧС призывает жителей области быть предельно внимательными и осторожными.

На случай чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.