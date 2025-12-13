В Ростовской области объявили предупреждение о резком похолодании и непогоде

По данным ведомства, ожидается резкое понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые явления, метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица.