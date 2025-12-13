Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настоящий сюрприз для школьников: в России объявили даты новогодних каникул

Минпросвещения утвердило даты новогодних каникул у школьников.

Источник: Комсомольская правда

В Минпросвещении приготовили настоящий сюрприз для школьников. Названы даты новогодних каникул, ребята будут отдыхать целых девять дней.

Рекомендованы зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, минимум семь дней. Об этом говорится в пресс-службе Минпросвещения РФ, цитирует РИА Новости.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Зимние каникулы для 1−11 классов должны длиться не менее семи дней, но по федеральному учебному плану их продолжительность составляет девять дней после II четверти.

Школы с четвертной системой отправляют учеников на зимние каникулы в конце декабря, совпадающие с новогодними праздниками. Даты устанавливает администрация, но обычно следуют рекомендациям Минобрнауки.

Каникулы — время для отдыха учеников и восстановления сил. Без этого им сложно учиться. Педагоги продолжают работать, повышая квалификацию и готовя программы. Но в официальные праздники они имеют право на отдых.

Причем зимние каникулы совпадают с выходными днями у родителей школьников. Это отличная возможность провести время с семьей. Многие россияне тщательно планируют отдых в это время. Кто-то собирается в гости к родственникам в другие города. Есть те, кто хочет остаться дома и уделить время близким. Администрация каждого региона старается подготовить праздничную программу на праздниках. Дети могут водить хороводы у елки, веселиться с дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и другими сказочными персонажами. Обычно подобные гуляния происходят на главной площади города.

Россияне предпочитают путешествовать по РФ во время новогодних праздников. Многие выбирают курорты Сочи и Крыма. Также лидирами опроса для путешествий в Новый год стали Камчатка и Калининград.

Москва к новогодним праздникам просто преображается. Сайт KP.RU опубликовал очень уютное и атмосферное видео с красотами столицы зимой. Также аналитики издания рассказали варианты, куда можно сходить на новогодних каникулах всей семьей в Москве.

Но некоторые россияне предпочитают не сидеть дома, а путешествовать. В этом случае лучше планировать свой отдых заранее, ведь стоимость билетов на железнодорожный транспорт и самолеты существенно возрастает в период праздников.

Ранее KP.RU рассказал, какой курорт за границей лучше выбрать для отпуска в новогодние праздники. Россияне зачастуют выбирают теплые страны.