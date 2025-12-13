Настоящий сюрприз для школьников: в России объявили даты новогодних каникул

Причем зимние каникулы совпадают с выходными днями у родителей школьников. Это отличная возможность провести время с семьей. Многие россияне тщательно планируют отдых в это время. Кто-то собирается в гости к родственникам в другие города. Есть те, кто хочет остаться дома и уделить время близким. Администрация каждого региона старается подготовить праздничную программу на праздниках. Дети могут водить хороводы у елки, веселиться с дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и другими сказочными персонажами. Обычно подобные гуляния происходят на главной площади города.