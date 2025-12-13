Хирургия на грани. Волгоградские врачи проводят сверхсложные операции

Даже далёкий от медицины человек понимает, что операции на стволе головного мозга — это в прямом смысле слова хирургия на грани жизни и смерти. Именно здесь сконцентрированы системы управления организмом, и любое неверное решение или движение хирурга может иметь необратимые последствия. Но волгоградским медикам удаётся блестяще проводить сложнейшие операции на таком ответственном участке.