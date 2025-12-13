Хирургия на грани. Волгоградские врачи проводят сверхсложные операции

С каждым годом волгоградские хирурги совершенствуют своё мастерство, проводя операции, которые ещё вчера казались невозможными.
Операция прошла успешно
Даже далёкий от медицины человек понимает, что операции на стволе головного мозга — это в прямом смысле слова хирургия на грани жизни и смерти. Именно здесь сконцентрированы системы управления организмом, и любое неверное решение или движение хирурга может иметь необратимые последствия. Но волгоградским медикам удаётся блестяще проводить сложнейшие операции на таком ответственном участке.
Так, в апреле этого года в волгоградскую клиническую больницу № 1 поступила пациентка со сложной патологией сосудистой системы, грозившей привести к кровоизлиянию. На медицинском языке это звучит как кавернозная мальформация, и для её удаления необходима та самая операция на стволе головного мозга.
Как сообщили в областном комитете по здравоохранению, пациентке её проводили главный нейрохирург ЮФО, возглавляющий нейрохирургический центр ВОКБ № 1 Пётр Кушнирук, а также нейрохирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Наталья Полунина. Операция прошла благополучно, что стало ещё одним свидетельством высокого профессионализма региональной нейрохирургической службы.
«Ситуация была критическая»
При всей сложности и срочности операции врачи стараются сделать всё возможное, чтобы вмешательство оказалось как можно более щадящим для больного.
Так, в декабре 2025 г. в городскую клиническую больницу скорой помощи № 25 поступил 53-летний волгоградец с сильными болями в ноге. Обследование показало: у мужчины критическая ишемия, крайне опасное состояние, когда из-за сильного сужения сосудов ткани перестают получать кислород и питательные вещества. Мужчине грозила гангрена и ампутация конечности. При этом обычная операция была для него слишком рискованной из-за тяжёлого поражения сосудов.
И тогда врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения решили провести эндоваскулярную операцию, которая даёт доступ к сосудам без больших разрезов.
По словам зав. отделением Андрея Легкого, было выполнено стентирование подвздошной артерии (установка стента для принудительного расширения сосуда. — Авт.), которое позволило быстро нормализовать кровообращение в ноге. Всего лишь спустя сутки пациент смог самостоятельно передвигаться и покинул стационар. Немаловажно, что такие операции проводят не под общим, а под местным наркозом.
В облздраве подчеркнули: внедрение таких инвазивных, малотравматичных технологий является приоритетом в развитии системы здравоохранения в Волгоградской области.
Ещё одна сложнейшая операция на сосудах была проведена волгоградскими хирургами также в декабре 2025 г. Пациент поступил в Волгоградскую городскую клиническую больницу № 1 с тяжелейшим ранением. Во время подводной охоты 52-летний мужчина случайно выстрелил из подводного ружья в лицо самому себе.
«Трёхзубый гарпун глубоко вошел в ткани лица, — сообщили в облздраве. — Ситуация была критическая: инородное тело остановилось в миллиметре от сонной артерии. Любое неосторожное движение или смещение могло привести к гибели».
В короткий срок была создана объединённая бригада медиков. Сложнейшую операцию выполнили врач челюстно-лицевого отделения больницы № 1 Роман Стасюк (его в 2025 году признали лучшим хирургом Волгоградской области) и сосудистый хирург больницы № 25 Олег Виноградов. Операция прошла успешно, сейчас жизни пациента ничего не угрожает.
Число сложных хирургических вмешательств в регионе год от года увеличивается. Так, если в 2023 г. врачи Волгоградской области провели более 8600 сложных операций, то в 2024 г. уже свыше 19 900. Такие операции проводятся бесплатно за счёт федеральных средств и средств ОМС.