Аграрии Башкирии получили льготных кредитов на 22 млрд рублей

По федеральной программе кредитования организации АПК могут получить займы сроком до года по ставкам от 6,95% до 10,25%. Государственные субсидии на компенсацию процентной ставки направляются напрямую в банки. Общий лимит программы по России в 2025 году составляет 34,1 млрд рублей.