Аграрии Башкирии получили льготных кредитов на 22 млрд рублей

В 2025 году аграрным предприятиям Башкирии одобрили 477 краткосрочных льготных кредитов на общую сумму 22,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря увеличению федерального финансирования программы для региона до 957,2 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Как отметил вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов, льготные кредиты играют ключевую роль в агропромышленном комплексе, особенно в период сезонных полевых работ. Уже началась подготовка к весеннему сезону 2026 года — на эти цели одобрено 88 кредитов на сумму 5 млрд рублей.
По федеральной программе кредитования организации АПК могут получить займы сроком до года по ставкам от 6,95% до 10,25%. Государственные субсидии на компенсацию процентной ставки направляются напрямую в банки. Общий лимит программы по России в 2025 году составляет 34,1 млрд рублей.
