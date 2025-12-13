Завораживающие локации фильма «Маленькие женщины» нашлись в Новой Англии

Одной из ключевых локаций стала тихая, вымощенная булыжником улица Эпплтон в Конкорде, на которой сняли сцену ликования Джо Марч после продажи её первого рассказа. Для съёмок европейских сцен, в частности парижских эпизодов с участием Эми и Лори, использовалось роскошное поместье Касл-хилл в Ипсвиче, чьи интерьеры и сады идеально подошли для картины.