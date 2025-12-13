Россиян предупредили о штрафе за украшение фасада дома: что может грозить нарушителям

По словам политика, в законодательстве РФ нет никакого запрета на гирлянды с внешней стороны окон или же на фасаде. Однако, если для их крепления понадобится сверлить стены или как-то менять конструкцию фасада, подобные работы должны согласовываться с ТСЖ или управляющей компанией.