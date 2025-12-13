Россиян предупредили о штрафе за украшение фасада дома: что может грозить нарушителям

Россиянам может грозить штраф от 5 000 до 15 000 рублей за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если при этом будет нарушено требование пожарной безопасности. Об этом РИА Новостям заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По словам политика, в законодательстве РФ нет никакого запрета на гирлянды с внешней стороны окон или же на фасаде. Однако, если для их крепления понадобится сверлить стены или как-то менять конструкцию фасада, подобные работы должны согласовываться с ТСЖ или управляющей компанией.
«Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от соседа вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье», — подчеркнул Машаров.
Если желание украсить дом к Новому году все же есть, политик также рекомендует повесить гирлянду внутри окна или же на балконе. В таком случае «вам никто ничего не посмеет сказать или упрекнуть вас», рассказывает член комиссии ОП.
