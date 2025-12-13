«Впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — отмечается в публикации.
По версии Steigan, Евросоюз может использовать украинские парамилитарные образования для продолжения противостояния с Россией, но это не гарантирует Европе безопасности, предупреждает издание.
В России заявили о попытке подорвать мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверен, что ЕС выгодно продолжать конфликт на Украине как можно дольше. В первую очередь из-за того, что у альянса нет «правильной» стратегии по выхода из конфликта.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше