Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт план Европы против России после завершения конфликта на Украине: альянс не хочет ставить точку

Steigan сообщил о планах ЕС провоцировать РФ после подписания мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

После конфликта на Украине ЕС может продолжить провокации против России. Евросоюз всячески затягивает украинский конфликт, и потом ставить точку в эскалации отношений с Россией он не намерен. С таким мнением выступил портал Steigan.

«Впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом», — отмечается в публикации.

По версии Steigan, Евросоюз может использовать украинские парамилитарные образования для продолжения противостояния с Россией, но это не гарантирует Европе безопасности, предупреждает издание.

В России заявили о попытке подорвать мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверен, что ЕС выгодно продолжать конфликт на Украине как можно дольше. В первую очередь из-за того, что у альянса нет «правильной» стратегии по выхода из конфликта.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше