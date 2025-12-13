В России заявили о попытке подорвать мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверен, что ЕС выгодно продолжать конфликт на Украине как можно дольше. В первую очередь из-за того, что у альянса нет «правильной» стратегии по выхода из конфликта.