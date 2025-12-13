Ричмонд
Якутский салат индигирка вошел в рейтинг самой отвратительной еды мира

Гастрономический путеводитель TasteAtlas признал салат индигирка самым отвратительным блюдом российской кухни.

Источник: Аргументы и факты

Гастрономический путеводитель TasteAtlas включил якутский рыбный салат индигирка в рейтинг самой отвратительной еды мира. Полный список блюд опубликован на портале TasteAtlas.

Всего в обновленный рейтинг самой отвратительной еды мира включены 29 блюд из России. Якутский салат, который представляет собой замороженную рыбу, приправленную растительным маслом, луком и перцем, получил наихудшую оценку среди российских блюд.

Низкие оценки, помимо индигирки, получили также холодец, кутья, щи и рассольник. При этом ранее лидирующую позицию в антирейтинге TasteAtlas среди российских блюд занимал холодец.

Отметим, что лидером антирейтинга стало исландское блюдо свид — половина бараньей головы, приготовленная на открытом огне.