Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
Поединок возглавил турнир IBA.PRO 13, который прошел в Дубае. Бой завершился победой Гассиева нокаутом в шестом раунде.
32-летний россиянин одержал 33 победы на профессиональном ринге, 26 из них — нокаутом, при двух поражениях. Ранее он являлся объединенным чемпионом мира по версиям WBA и Международной федерации бокса (IBF) в первом тяжелом весе.
Гассиев проведет защиту титула против обязательного претендента — непобежденного британца Мозеса Итаумы. 20-летний боксер одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом, и владеет поясами WBO Inter-Continental и WBA International в тяжелом весе. В январе в Манчестере Итаума проведет бой с американцем Джермейном Франклином.
Ранее сообщалось, что Гассиев победил американца Милтона на турнире в США.