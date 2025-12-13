Ричмонд
Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA

Российский боксер Мурат Гассиев победил Кубрата Пулева нокаутом в шестом раунде на турнире IBA.PRO 13 в Дубае и завоевал титул регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе.

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

Поединок возглавил турнир IBA.PRO 13, который прошел в Дубае. Бой завершился победой Гассиева нокаутом в шестом раунде.

32-летний россиянин одержал 33 победы на профессиональном ринге, 26 из них — нокаутом, при двух поражениях. Ранее он являлся объединенным чемпионом мира по версиям WBA и Международной федерации бокса (IBF) в первом тяжелом весе.

Гассиев проведет защиту титула против обязательного претендента — непобежденного британца Мозеса Итаумы. 20-летний боксер одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом, и владеет поясами WBO Inter-Continental и WBA International в тяжелом весе. В январе в Манчестере Итаума проведет бой с американцем Джермейном Франклином.

Ранее сообщалось, что Гассиев победил американца Милтона на турнире в США.