Бокал вина — это «лекарство» для сердца? Кардиолог назвал безопасную дозу

«Даже бокал вина “для сосудов” — не профилактика, а потенциальный фактор риска. Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически — один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве “лекарства” для сердца», — указывает доктор.