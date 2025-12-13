Ричмонд
Бокал вина — это «лекарство» для сердца? Кардиолог назвал безопасную дозу

Современные научные данные и независимые исследования доказывают, что безопасных доз алкоголя не существует вовсе. Об этом РИА «Новости» рассказал кардиолог Николай Гуляев.

Источник: Life.ru

Врач отметил, что среди кардиологов распространено устойчивое мнение о благотворном влиянии небольших порций алкоголя, таких как 50−70 грамм крепкого напитка или бокал вина, на сердечно-сосудистую систему. Считается, что это снижает стресс и замедляет атеросклероз.

Однако, по словам Гуляева, с реальностью, где даже ежедневный бокал вина несёт в себе опасность, это имеет мало общего.

«Даже бокал вина “для сосудов” — не профилактика, а потенциальный фактор риска. Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически — один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве “лекарства” для сердца», — указывает доктор.

А вот власти Вологодской области устроят раздолье местному населению, сняв ограничения на продажу алкоголя по будням. Такое решение было принято из-за многочисленных просьб местных жителей смягчить правила на праздничные и предпраздничные дни.

