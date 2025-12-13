Взрыв произошел во время свадьбы в Сирии, погибли 33 человека

В Сирии во время свадьбы погибли 33 человека. Об этом пишет SANA со ссылкой на главу Департамента здравоохранения провинции Зияда аль-Мухамида.
В провинции Дераа неизвестные злоумышленники бросили в место проведения торжества две ручные гранаты.
Кроме погибших, пострадали еще 19 человек, среди которых есть несовершеннолетние. У большинства травмы оцениваются как легкие и средней степени тяжести, однако одному пострадавшему пришлось ампутировать ногу из-за серьезного ранения.
— Общее число пострадавших в результате взрыва, произошедшего во время свадебной церемонии в городе Абдин на западе провинции Дераа, достигло 33, включая детей, — говорится в сообщении агентства.
Силы внутренней безопасности выявили виновных и усилили меры, направленные на защиту гражданского населения.
В конце ноября в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. Из-за взрыва смертника погибли не менее трех человек.
10 ноября террорист-смертник также подорвал автомобиль Hyundai i20 в центре индийского Нью-Дели. Следователи полагают, что преступник был членом террористической группы, которая действует в округе Фаридабад (штат Харьяна).