Глава Администрации президента Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси

Администрация президента озвучила точное число трудовых мигрантов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси, пишет БелТА.

Так, Крутой обратил внимание на то, что в Беларуси сейчас рекордно низкая безработица. В банке вакансий — около 170 тысяч профессий. И серьезный недостаток кадров испытывают почти все белорусские предприятия. Он добавил, что именно по этой причине возникла система привлечения ценных работников из-за границы.

Здесь же Крутой сказал, сколько сейчас в Беларуси трудовых мигрантов.

— Примерно 35 тысяч человек, у которых нет постоянного вида на жительство в Беларуси, трудятся сегодня на наших предприятиях, — отметил он.

И также глава Администрации президента пояснил, что 35 тысяч мигрантов — это небольшое количество, которое не решает проблему нехватки работников.

— Но здесь очень важно соблюсти баланс, — заключил он.

Ранее глава Администрации президента Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси.

И не так давно МВД сообщало, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год.