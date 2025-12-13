Глава Администрации президента Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси

Так, Крутой обратил внимание на то, что в Беларуси сейчас рекордно низкая безработица. В банке вакансий — около 170 тысяч профессий. И серьезный недостаток кадров испытывают почти все белорусские предприятия. Он добавил, что именно по этой причине возникла система привлечения ценных работников из-за границы.