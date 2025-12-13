Миллионы россиян могут сами увеличить свою пенсию на 40%: что для этого нужно

«Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на неё, то впоследствии её размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение», — объяснила Перминова.