Прямые рейсы из Казани в Оман могут открыться в 2026 году

В настоящее время перевозчик выполняет ежедневные рейсы в Москву, а в конце декабря планирует начать полеты в российскую столицу из второго крупного оманского города — Салалы. Если новые маршруты будут утверждены, Казань станет четвертым направлением на Ближнем Востоке с прямым авиасообщением. С 4 декабря аэропорт Казани уже обслуживает рейсы в Абу-Даби, также доступны прямые перелеты в Дубай и Рас-эль-Хайму.