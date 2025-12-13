Прямые рейсы из Казани в Оман могут открыться в 2026 году

Национальный перевозчик Oman Air рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Маската в Казань в 2026 году. Об этом стало известно в ходе переговоров между представителями авиакомпании и Росавиации. Планы также включают открытие рейсов в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи.
В настоящее время перевозчик выполняет ежедневные рейсы в Москву, а в конце декабря планирует начать полеты в российскую столицу из второго крупного оманского города — Салалы. Если новые маршруты будут утверждены, Казань станет четвертым направлением на Ближнем Востоке с прямым авиасообщением. С 4 декабря аэропорт Казани уже обслуживает рейсы в Абу-Даби, также доступны прямые перелеты в Дубай и Рас-эль-Хайму.
Расширение маршрутной сети укрепит позиции столицы Татарстана как международного транспортного хаба и откроет для жителей республики и региона удобный доступ к новому туристическому направлению. Султанат Оман, обладающий богатым культурным и природным наследием, становится все более популярным среди российских путешественников.