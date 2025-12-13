Когда «погаснет» Молдова: «Если аварийная энергия будет недоступна, мы будем вынуждены “отключать” отдельные районы республики» — мнение

Экономист Серджиу Тофилат предупреждает, что Молдова в часы пик потребления электричества сталкивается с дефицитом энергии, который временно покрывает лишь перераспределение излишков из Украины.
«У нас дефицит 600 МВт. Мы можем импортировать 345 МВт. Разница? Либо мы покрываем её аварийной энергией, которая крайне дорогая и ограничена 200−300 МВт, и тогда тарифы вырастут; либо, если аварийная энергия недоступна, мы будем вынуждены отключать отдельные районы Республики Молдова», — заявил Тофилат.
Тофилат предлагает срочно искать решения: мобильные и модульные генераторы, аренда оборудования или привлечение частного сектора для покрытия дефицита и предотвращения кризиса.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).
Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.
Бывший премьер Дорин Речан, обещавший в политику не лезть, а вернуться в бизнес, стал специальным эмиссаром Майи Санду (далее…).
В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.
Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин (далее…).