Когда «погаснет» Молдова: «Если аварийная энергия будет недоступна, мы будем вынуждены “отключать” отдельные районы республики» — мнение

Молдова в часы пик потребления электричества сталкивается с дефицитом энергии.

Источник: Комсомольская правда

Экономист Серджиу Тофилат предупреждает, что Молдова в часы пик потребления электричества сталкивается с дефицитом энергии, который временно покрывает лишь перераспределение излишков из Украины.

«У нас дефицит 600 МВт. Мы можем импортировать 345 МВт. Разница? Либо мы покрываем её аварийной энергией, которая крайне дорогая и ограничена 200−300 МВт, и тогда тарифы вырастут; либо, если аварийная энергия недоступна, мы будем вынуждены отключать отдельные районы Республики Молдова», — заявил Тофилат.

Тофилат предлагает срочно искать решения: мобильные и модульные генераторы, аренда оборудования или привлечение частного сектора для покрытия дефицита и предотвращения кризиса.

