«Шелковое сердце» тканевого магната Саввы Тимофеевича Морозова: «Работаю, значит, существую»

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Савва Тимофеевич Морозов (1862−1905) был крупным поставщиком тканей на рынки Москвы и всей Центральной России, а также одним из самых влиятельных предпринимателей своего времени. Фабрикант происходил из старообрядческого купеческого рода Патриаршины (ныне — Орехово-Зуево), основателем которого стал дед Саввы Тимофеевича — крепостной крестьянин Савва Васильевич Морозов. Он устроился ткачом в шелкоткацкую мануфактуру, затем организовал собственную мастерскую и смог выкупить на волю себя и пятерых сыновей. За 30 лет плодотворной работы ему удалось накопить многомиллионный капитал и открыть несколько мануфактур, оставив потомкам внушительное наследство.
Детство Саввы Тимофеевича прошло в центре Москвы — усадьба Морозовых сохранилась до наших дней. С юных лет он имел упрямый характер, за что получил прозвище Бизон. От отца мальчик перенял деловую хватку и умение быстро принимать важные решения. Подруга детства Мария Крестовникова вспоминала: «Он всегда все первый знал и предугадывал и прекрасно, как мы это называли, вел политику с родителями». Будущий мануфактурщик окончил четвертую московскую гимназию у Покровских ворот и в 1881 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского императорского университета. За годы учебы написал значительное исследование о красителях, которое привлекло внимание Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1885—1887 годах Морозов изучал химию в Кембриджском университете и наблюдал за организацией производства на текстильных фабриках в Манчестере. Высшее образование помогло ему обрести необходимые знания для грамотного управления семейным бизнесом и обзавестись полезными знакомствами.
В 1886 году купец стал директором товарищества «Саввы Морозова сын и Ко» и возглавил Никольскую мануфактуру. Он усовершенствовал производство: провел электричество в зданиях и закупил английское оборудование. Чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков, коммерсант приобрел земли в Туркестане (город на юге современного Казахстана) и начал выращивать собственный хлопок. В 1890 году купил имение в уральском поселке Всеволодо-Вильва из-за обилия в регионе лесных угодий. Древесина использовалась в качестве сырья для создания химических реактивов, служивших компонентами тканевых красителей — уксусной кислоты, древесного и метилового спирта, ацетона, денатурата. Для выпуска этих реактивов в поселке Савва Тимофеевич преобразовал бывший железоделательный завод в химический. Такие улучшения производственных процессов помогли Никольской мануфактуре завоевать множество наград на российских выставках за высокое качество продукции. В 1896 году промышленник помог организовать XVI Всероссийскую художественную и промышленную выставку в Нижнем Новгороде, где встречал царя и подносил ему в качестве приветствия хлеб-соль. На мероприятии он выступил с воодушевляющей речью, которую поддержали многие предприниматели: «Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы». За это русская пресса назвала Савву Морозова «купеческим воеводой».
Рабочие на морозовских фабриках получали невероятную по тем временам социальную поддержку. Владимирский жандармский генерал Николай Ираклиевич Воронов в своих очерках писал: «Лучше других обставлена жизнь рабочих на фабриках Саввы Морозова». Для них строили жилье — всего 30 казарм с около 3,5 тысячи комнат, открывали школы и снабжали доступными и качественными товарами первой необходимости. Предусмотрено было и страхование жизни рабочих. В начале XX века товарищество Никольской мануфактуры располагало четырьмя больницами, одним приемным покоем для оказания первой помощи и даже сыпным отделением в специальном здании. К 1906 году при фабрике была возведена крупнейшая Никольская больница, которая обошлась семье в 767 тысяч рублей. Бюджетное заведение было рассчитано на 300 коек, состояло из хирургического, терапевтического, гинекологического и родильного отделений, рентгеновского кабинета, аптеки. Современники называли больницу чудом санитарной техники: в помещениях установили отопление, приточно-вытяжную вентиляцию и биологический фильтр для очистки сточных вод стоимостью более 20 тысяч рублей.
Савва Морозов поддерживал достойные условия труда на рабочих местах. Он отменил штрафы, сократил рабочий день и увеличивал оплату труда сотрудников. Коммерсант лично просматривал списки уволенных и принятых на работу в мануфактуру. В 1903 году заметил, как один из директоров уволил двух рабочих со стажем 18 и 19 лет, и подверг их руководителя строгому взысканию. Работницам на Никольской фабрике выплачивали пособия по беременности — 10 рублей каждый месяц. Для помощи с маленькими детьми к 1909 году при 16 казармах функционировали ясли.
Немалым был и вклад Саввы Тимофеевича в становление будущего Московского Художественного театра имени А. П. Чехова — Константин Сергеевич Станиславский назвал его культурный вклад подвигом. В 1898 году фабрикант стал одним из инициаторов создания в Москве общедоступного театра и регулярно вносил пожертвования на его учреждение. В 1901—1904 годах он заведовал финансовой частью театра, а также руководил строительством театрального здания в Камергерском переулке. В знак благодарности его имя и портрет выгравировали на значке к десятилетию МХТ вместе с изображениями Станиславского и Немировича-Данченко. Поддерживал меценат и науку: жертвовал деньги нуждающимся студентам Московского университета и имел своих стипендиатов в технических вузах страны и за рубежом.
В 1888 году предприниматель женился на Зинаиде Григорьевне Морозовой — дочери купца второй гильдии. В 1893 году он преподнес супруге значимый подарок: выкупил землю и дом на улице Спиридоновке у публициста Александра Николаевича Аксакова, по проекту архитектора Федора Осиповича Шехтеля построил на этом месте неоготический особняк и подарил его супруге. Здесь семья устраивала балы и принимала именитых гостей: предпринимателя Савву Ивановича Мамонтова, певца Федора Ивановича Шаляпина, писателей Максима Горького и Антона Павловича Чехова, драматурга Петра Дмитриевича Боборыкина. Актриса МХТ и супруга Антона Павловича Ольга Леонардовна Книппер-Чехова вспоминала: «Мне пришлось побывать на балу у Морозова. Я никогда в жизни не видела такой роскоши и богатства». Существует версия, что героиня романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» жила именно в доме Морозовой — архитектурные детали здания совпали с описанием в книге.
Купцы Морозовы создали многомиллионную текстильную империю и заняли первые позиции в рейтингах предприятий страны. Среди представителей влиятельного рода выделился Савва Тимофеевич Морозов — предприниматель широкой души, думающий о судьбах рабочих своих предприятий. Для промышленников-последователей он задал высокую планку в сфере социальной поддержки пролетариата.