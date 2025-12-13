«Шелковое сердце» тканевого магната Саввы Тимофеевича Морозова: «Работаю, значит, существую»

В 1886 году купец стал директором товарищества «Саввы Морозова сын и Ко» и возглавил Никольскую мануфактуру. Он усовершенствовал производство: провел электричество в зданиях и закупил английское оборудование. Чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков, коммерсант приобрел земли в Туркестане (город на юге современного Казахстана) и начал выращивать собственный хлопок. В 1890 году купил имение в уральском поселке Всеволодо-Вильва из-за обилия в регионе лесных угодий. Древесина использовалась в качестве сырья для создания химических реактивов, служивших компонентами тканевых красителей — уксусной кислоты, древесного и метилового спирта, ацетона, денатурата. Для выпуска этих реактивов в поселке Савва Тимофеевич преобразовал бывший железоделательный завод в химический. Такие улучшения производственных процессов помогли Никольской мануфактуре завоевать множество наград на российских выставках за высокое качество продукции. В 1896 году промышленник помог организовать XVI Всероссийскую художественную и промышленную выставку в Нижнем Новгороде, где встречал царя и подносил ему в качестве приветствия хлеб-соль. На мероприятии он выступил с воодушевляющей речью, которую поддержали многие предприниматели: «Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы». За это русская пресса назвала Савву Морозова «купеческим воеводой».