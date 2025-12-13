Запущен проект по созданию цифровых моделей древнерусских городищ

«Недавно нам стало ясно, что в нашей работе есть колоссальные пробелы. К примеру, существует множество важнейших памятников истории, которые нуждаются в создании цифровых моделей. Для решения этой задачи нам нужны центры коллективного пользования, которые созданы в том числе и в нашем институте. Недавно мы начали программу по созданию цифровых моделей древнерусских городищ, основная масса которых не известна даже любителям истории», — отметил Макаров.