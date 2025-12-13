Синоптик Леус: Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и Санкт-Петербурге

По словам метеоролога, до этого в столице лидировало 16 ноября, когда столбики термометров опустились до −4,3 градусов. А вот минимальная температура в культурной столице РФ минувшей ночью составила минус 7 градусов. В Питере это значение стало самым низким с начала осенне-зимнего сезона.