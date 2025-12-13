Синоптик Леус: Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и Санкт-Петербурге

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала календарной зимы для Москвы и Санкт-Петербурга. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, резкое понижение температуры в регионах вызвал холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг.
«В Москве, после утренних +5° уже к 16 часам температура опустилась ниже 0°, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил −5,8° — это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона», — рассказывает синоптик.
По словам метеоролога, до этого в столице лидировало 16 ноября, когда столбики термометров опустились до −4,3 градусов. А вот минимальная температура в культурной столице РФ минувшей ночью составила минус 7 градусов. В Питере это значение стало самым низким с начала осенне-зимнего сезона.
«Предстоящая ночь (с субботы на воскресенье) в городе на Неве станет еще более холодной и лидер список самых морозных дней зимы вновь изменится, а уже в понедельник морозы начнут отступать», — отмечает Леус.
Как KP.RU писал ранее, грядущая зима в столице ожидается в пределах климатической нормы. Хотя температура будет ниже, чем в предыдущий зимний сезон, в Москве все же не прогнозируются экстремальные погодные явления.