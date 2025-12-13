Как подготовиться к Новому году правильно: в чем главная опасность новых косметических масок

Врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Оксана Шатрова рассказала, как правильно подготовиться к новогодней ночи, чтобы сиять. Своими лайфхаками эксперт поделилась в интервью «Комсомольской правде».
В предпраздничной суете находят старые пробники косметики и решают использовать их. Но это опасно, считает дерматолог Шатрова.
«Если маска пролежала с прошлого года, ее лучше выбросить. Может быть аллергическая реакция или раздражение, особенно на фоне предпраздничного стресса и усталости», — предупредила эксперт.
Врач советует перед праздником использовать только проверенные средства. Новшества лучше отложить на январь. Эксперт подчеркнула, что при зуде, жжении или покраснении маску нужно немедленно смыть.
