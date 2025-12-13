Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как подготовиться к Новому году правильно: в чем главная опасность новых косметических масок

Дерматолог Шатрова: если маска пролежала с прошлого года, ее лучше выбросить.

Источник: Комсомольская правда

Врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Оксана Шатрова рассказала, как правильно подготовиться к новогодней ночи, чтобы сиять. Своими лайфхаками эксперт поделилась в интервью «Комсомольской правде».

В предпраздничной суете находят старые пробники косметики и решают использовать их. Но это опасно, считает дерматолог Шатрова.

«Если маска пролежала с прошлого года, ее лучше выбросить. Может быть аллергическая реакция или раздражение, особенно на фоне предпраздничного стресса и усталости», — предупредила эксперт.

Врач советует перед праздником использовать только проверенные средства. Новшества лучше отложить на январь. Эксперт подчеркнула, что при зуде, жжении или покраснении маску нужно немедленно смыть.

Ранее KP.RU сообщил, в чем нужно встречать Новый год. Аналитики издания дали несколько советов, исходя из традиций и примет относительно хозяина следующего года. Но не стоит забывать и о модных акцентах.